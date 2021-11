Ecco Bravo, il più grande player di villaggi italiani è by Alpitour World













La più grande realtà italiana di villaggi e club: questo è diventato il nuovo Bravo, il brand di casa Alpitour World che nasce dal matrimonio tra i due marchi storici Bravo Club ed Eden Village. Un nuovo brand, un nuovo logo e un portfolio di 35 villaggi, distribuiti in 18 Paesi, che va a confluire nel Pillar Mainstream, uno dei tre cluster in cui è stato riorganizzato il tour operating del Gruppo.



Il nuovo assetto della divisione è frutto del progetto inNova, investimento da 20 milioni di euro che ha dato avvio, tra le altre cose, a Trevolution, la nuova struttura del Tour Operating del Gruppo.

Obiettivo semplificare, integrare, valorizzare l’offerta di brand, approfondire l’uso dei canali digitali e, soprattutto, rispondere alle esigenze dei nuovi viaggiatori con prodotti e servizi dalle identità forti.

Nascono così i tre cluster, Mainstream, Seamless e No Frills e Specialties & Goal Oriented.

E il nuovo Bravo è la novità più importante di Mainstream, il cluster alla cui guida c’è Franco Campazzo e in cui confluiscono anche gli storici marchi top of mind Alpitour e Francorosso: i tre brand, insieme, rappresentano il segmento più tradizionale del mercato, forte di una quota di fatturato che nel 2019 si avvicinava agli 840 milioni di euro. Bravo è il marchio di riferimento per villaggi e club, vacanze all inclusive, servizi e animazione per un viaggio senza pensieri, per chi in una vacanza ricerca italianità, serenità e tranquillità.

Nella fusione fra Bravo Club ed Eden Village, sono stati messi a fattor comune esperienza e asset dei due brand per dare vita a Bravo, il più grande player di villaggi italiani, che non si ferma alla tradizione, ma lavora a una continua evoluzione del format e del servizio, per rispondere in maniera tempestiva ai cambiamenti di costume e alla trasformazione delle richieste degli ospiti.

Che tipo di proposta trovano i viaggiatori scegliendo un prodotto del cluster Mainstream? Una vacanza coinvolgente e inclusiva, un mondo con cui è naturale identificarsi e mettersi in gioco. I Club e i Villaggi dei tre brand propongono un’ampia selezione di attività, studiate e confezionate in base ai desideri dei clienti per soddisfare le diverse esigenze.

E dunque: cucina, sport e wellness, spettacolo, didattica per i bambini, fino ad arrivare a tematiche di approfondimento come quelle legate all’ecosostenibilità. Il format Mainstream è pensato per le famiglie e per le giovani coppie senza figli, per clienti desiderosi di una vacanza di qualità e senza pensieri, con la possibilità di scegliere se divertirsi in compagnia o avere una vacanza più tranquilla.

Destinazioni e strutture, ma anche tutti i dettagli per approfondire i singoli servizi sono raccolti nei cataloghi digitali che si possono consultare e scaricare dal sito Alpitour.