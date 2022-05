Ecco 6 motivi per scegliere una crociera NCL













Ci sono molte ragioni per cui Norwegian Cruise Line, premiata per la 14ª volta consecutiva come compagnia di crociera leader in Europa ai prestigiosi World Travel Awards (www.worldtravelawards.com), rappresenta la scelta ideale per le vacanze dei vostri clienti e anche per voi come agenti di viaggi.

Ci sono almeno 6 motivi per cui raccomandare Ncl per questa stagione:

Cena Freestyle

I vostri clienti potranno godersi la vacanza senza orari, vincoli o dress code prestabiliti e potranno scegliere tra più ristoranti.

Dall’adrenalina al relax

I più audaci potranno cimentarsi con il parco avventura della nave, con vista sul mare aperto, sugli scivoli o sulle piste di e-kart. Invece, chi preferisce il relax potrà godersi la Spa della nave e l’intrattenimento di alto livello con produzioni musicali originali di Broadway.

Itinerari in tutto il mondo

A breve, Ncl navigherà con le sue 19 navi verso tutti i continenti. Gli itinerari ad alta intensità portuale​ sono stati incrementati, in modo da concedere più tempo per visitare le destinazioni grazie ai pernottamenti in porto.

Programma Free at Sea di Ncl

I vostri clienti potranno scegliere due pacchetti che includono un pacchetto bevande, un pacchetto ristoranti di specialità, un pacchetto wifi, uno sconto sulle escursioni a terra o una tariffa ridotta per la 3ª/4ª persona che soggiorna nella stessa cabina nelle date selezionate con un solo piccolo supplemento.

Ncl mette gli agenti di viaggi al primo posto

La filosofia Partners First di Ncl consiste nel fornire i migliori strumenti di vendita e di marketing, nonché eventi formativi e la possibilità di fare affari con semplicità migliorando i sistemi e i processi.

Accesso ai voli tramite Ncl Air

Prenotando i voli attraverso Ncl, tutte le tariffe aeree sono automaticamente abbinate a trasferimenti aeroporto/porto di andata e ritorno, più il pernottamento in hotel prima della crociera, se necessario. Tramite il sistema di prenotazione online di Ncl potrete scegliere tra le tariffe competitive in vigore, anche da aeroporti regionali, e tariffe regolari che permettono una maggiore flessibilità – complete di commissioni.

Tutti i materiali di marketing e di riferimento per gli agenti di viaggi si trovano nell’area agenzie di Ncl su www.norwegiancentral.com.

