Ebace, Sea Prime: "Traffico in crescita e nuovo hangar a Linate"













Sea Prime partecipa alla digital edition della European Business Aviation Convention & Exhibition e annuncia anche la costruzione di un nuovo hangar manutentivo di circa 4.500 metri quadri a Milano Linate Prime.

In un contesto europeo in buona ripresa di attività nel primo quadrimestre del 2021 (+10.6%), grazie a una maggiore propensione verso i voli business registrato in tutto il mondo nel contesto pandemico, l’Italia segna un +36,9% in termini di movimenti di voli di business&general aviation con Milano Prime in crescita del 30,8% a Linate rispetto al 2020 e un incremento percentuale a tre cifre nelle prime settimane di maggio, anche se il mercato non è ancora tornato ai livelli del 2019.

Nel 2020 Sea Prime ha implementato una serie di misure per garantire la sicurezza dei passeggeri e degli operatori, tra cui la frequente igenizzazione degli spazi, il distanziamento, l’utilizzo di documentazione paperless e la possibilità di effettuare tamponi naso-faringei presso i due terminal.

Non si è persa l’attenzione alla sostenibilità, con un nuovo accordo con Bmw per la fornitura di autovetture Bmw i3 full electric per il servizio di follow me. Buoni riscontri anche per il servizio fast-track a Malpensa Prime, utilizzato dalle squadre sportive milanesi e internazionali per un transito con garanzia di privacy e sicurezza.

«Tra i progetti più rilevanti in termini di sviluppo per Sea Prime c’è la costruzione di un nuovo hangar manutentivo di circa 4.500 metri quadri a Linate Prime, l’undicesimo sullo scalo. Progettato per accogliere tutti i modelli di business jet, architettonicamente coerente con i materiali utilizzati nei terminal di Milano Prime, risponderà ai più elevati standard di sostenibilità ambientale e di efficienza energetica. L’hangar, che prevediamo di consegnare nel 2022, è destinato a Sirio, parte del Gruppo Directional Aviation, uno dei principali clienti e partner di Sea Prime presente a Milano Prime da oltre vent’anni e che, con il nuovo hangar, consolida ed espande la propria attività manutentiva come Authorised Service Facility Bombardier», commenta Chiara Dorigotti, ceo di Sea Prime.