Easyreisenplatz diventa tour operator online

Da piattaforma per le agenzie di viaggi italiane a tour operator online internazionale. Dalla sinergia tra Volonclick Tour Operator e Reisenplatz, nasce la nuova mission di easyreisenplatz.com, che passa da piattaforma user friendly per il mercato italiano di Reisenplatz, a un self booking tool (Oto) dedicato ai mercati internazionali.

«Abbiamo unito i punti di forza delle due realtà in un unico contenitore online: da una parte, Reisenplatz, una realtà consolidata in molti mercati internazionali e affermata per essere una tra le bed banks più fornite al mondo, dall’altra Volonclick Tour Operator, apprezzato per la tecnologia, l’esperienza operativa e il consolidato potere d’acquisto di biglietteria aerea», spiega Luigi Deli, ceo & founder del Gruppo Volonline.

Easyreisenplatz si rivolge alle agenzie di viaggi che optano per il dynamic packaging e costruiscono il viaggio aggregando diverse linee prodotto e servizi come voli, hotel, tour, crociere, pacchetti, trasferimenti e noleggio auto, tutti acquistabili sulla piattaforma sia come singoli servizi o in pacchetti volo+hotel e multi-tappa.

«È uno strumento di efficienza e produttività in grado di assicurare risparmio di tempo e competitività a tutte le agenzie che lo utilizzano – dice Norman Tassin, cco di Reisenplatz – Cambia completamente pertanto la mission di Easyreisenplatz, non più soltanto rivolto agli agenti di viaggi italiani, ma allo sviluppo dei mercati internazionali in qualità di online tour operator. Easyreisenplatz ha per questo implementato e ottimizzato diversi tool di prodotto ed è oggi una piattaforma multilingue, che oltre all’italiano, è disponibile anche in inglese, tedesco, francese e spagnolo».

Easyreisenplatz sta pianificando partnership con Gsa, network di agenzie, tour operator, dmc e Ota interessati a sviluppare le vendite nei paesi di riferimento attraverso la piattaforma, anche con proprio marchio e modello di business.