easyJet vuole riattivare il 75% delle rotte entro agosto

Entro la fine di agosto, easyJet ripristinerà il 75% delle sue rotte in Europa, e il 50% entro la fine di luglio. A dirlo la Bbc, che riportando una nota del vettore low cost inglese, sottolinea però come il numero di voli giornalieri nella summer 2020 sarà comunque più basso rispetto allo scorso anno. Il che significa che la compagnia “lavorerà a circa il 30 per cento della sua capacità tra luglio e settembre”.

Solo pochi giorni fa, il vettore aveva annunciato la ripresa dei propri collegamenti anche da e per l’Italia, introducendo anche nuove regole a bordo, tra cui l’obbligo di indossare mascherine per gli assistenti di volo e i passeggeri e il divieto di servire cibo durante i voli. In quell’occasione, easyJet aveva confermato che, dal prossimo 15 giugno, torneranno i voli da 8 aeroporti con voli nazionali che collegheranno Milano Malpensa con Palermo, Catania, Bari, Napoli, Lamezia Terme, Cagliari e Olbia. A partire dal 1 luglio poi, riprenderanno le operazioni internazionali da 16 aeroporti italiani, incluse le due basi di Napoli e Venezia

«Siamo molto felici di poter annunciare che la maggior parte del nostro network europeo potrà tornare ad essere servita», ha detto il chief commercial and planning officer, Robert Carey.