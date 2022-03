easyjet volerà in estate su Lampedusa e Skiathos













Strategico investimento operativo per eayJet che amplia la propria offerta estiva da e per l’Italia con 10 nuovi collegamenti per la prossima stagione estiva. Le novità includono anche l’ingresso nel network della compagnia di due destinazioni del tutto nuove: Lampedusa e l’isola greca di Skiathos.

L’isola Bianca sarà collegata tre volte a settimana con Milano Malpensa a partire dal 1à luglio e una volta a settimana da Napoli a partire dal 29 giugno. Da inizio luglio le spiagge di Skiathos saranno invece collegate a Milano Malpensa con quattro voli settimanali, e a Napoli con tre voli a settimana a partire dal 27 giugno.

azione mirata anche su alcune mete turistiche di punta come le Baleari: a partire dal 28 marzo easyJet collegherà Milano Linate con Palma de Mallorca con un volo quotidiano (a esclusione della domenica).

Un’estate all’insegna della Grecia per chi parte da Venezia, grazie alla nuova rotta dall’aeroporto Marco Polo verso l’isola di Corfù e alla riapertura del collegamento con Cefalonia, che a partire dal 27 giugno saranno operati con due voli a settimana.

Novità anche per chi vuole approfittare dell’estate per visitare le grandi capitali europee. Da giugno nuovi collegamenti saranno, infatti, disponibili tra Napoli e Parigi Charles De Gaulle, Alghero e Nizza, Pisa e Amsterdam e Brindisi e Amsterdam e saranno ripristinati i collegamenti tra Lamezia e Berlino e Cagliari e Basilea.

Nel commentare queste novità Lorenzo Lagorio, country manager easyjet per l’Italia spiega: “Con questo potenziamento di operativi, arrivano a 17 le nuove rotte che easyJet opererà nell’estate 2022 da e per l’Italia, portando il totale a quasi 220 rotte. É un’ottima notizia per gli italiani che avranno ancora più scelta nella pianificazione delle vacanze estive, ma anche per il nostro paese, considerato che i nuovi collegamenti da importanti città europee verso destinazioni turistiche italiane contribuiranno alla ripresa del nostro settore turistico. Abbiamo ampliato e migliorato la nostra offerta verso alcune delle destinazioni preferite dagli italiani, come le isole della Grecia, introdotto alcune piacevoli novità come Lampedusa e Skiathos e ristabilito alcuni collegamenti con le principali capitali europee. Continuiamo ad aspettarci un’estate positiva e siamo felici che sempre più italiani scelgano di volare con easyJet grazie alla nostra affidabilità, alla rete di collegamenti che offriamo con i principali aeroporti europei e alla qualità del nostro servizio di bordo.»