easyJet torna a volare dall’Italia a Sharm

easyJet ha annunciato la riapertura dei collegamenti tra l’Italia e Sharm el Sheikh, in Egitto, a partire dalla prossima primavera. La rotta sará operata da Milano Malpensa e dall’aeroporto Marco Polo di Venezia e sarà in vendita a partire dal 15 gennaio.

Dallo scalo lombardo di Malpensa i voli saranno operati dal 4 aprile al 24 ottobre 2020, con frequenza settimanale. Nello specifico, dal 4 aprile al 20 giugno e dal 5 settembre al 24 ottobre il volo verrà operato il sabato, mentre dal 28 giugno al 30 agosto verrà operato la domenica.

Da Venezia, invece, in attesa della messa in vendita della stagione invernale 2020-21, i collegamenti saranno per ora operativi dal 3 settembre al 18 ottobre 2020, con frequenza bisettimanale.

La compagnia, inoltre, ha lanciato un nuovo collegamento tra Roma Fiumicino e Manchester, operativo a partire dal 7 giugno con quattro frequenze settimanali.