easyJet torna a Malpensa anche con i voli internazionali

Ripartono a luglio i voli internazionali di easyJet dall’hub di Milano Malpensa. I biglietti, che sono già in vendita, riguardano i collegamenti verso Atene, Marrakech, Santorini, Corfù, Rodi, Lisbona, Tel Aviv, Fuerteventura, Londra, Zante, Tenerife e Minorca, per un totale tra luglio e agosto di 85 frequenze settimanali operate su queste rotte.

«Non vediamo l’ora di tornare a volare su queste destinazioni la prossima estate e di aggiungerle a un portafoglio di rotte in continua evoluzione a disposizione dei nostri clienti. La ripresa dei collegamenti internazionali da Malpensa, nostro aeroporto di casa, nonché principale hub in Italia e in Europa, è un’ottima notizia per noi, per i nostri clienti e per l’economia italiana», ha commentato Lorenzo Lagorio, country manager di easyJet in Italia.

Nei giorni scorsi, easyJet aveva annunciato la ripartenza delle proprie operazioni dal suo hub di Milano Malpensa il prossimo 15 giugno, con un network di 8 destinazioni domestiche, tra cui: Napoli, Catania, Bari, Palermo, Lamezia Terme, Cagliari e Olbia.