easyJet sbarca a Milano Bergamo: primo volo per Olbia













easyJet annuncia l’avvio delle operazioni sull’aeroporto di Milano Bergamo con il primo volo che, dal 28 maggio collegherà ogni giorno lo scalo di Orio al Serio con Olbia, in Sardegna. Il volo decollerà da Olbia alle 9.00 e ripartirà da Bergamo alla volta della Costa Smeralda alle 11.00, tutti i giorni della settimana fino al 23 Ottobre.

È sempre più strategica, quindi, la Lombardia per la compagnia aerea inglese: dopo Milano Malpensa (operata dal 1198 e diventata base nel 2006) e Milano Linate (dal 2009)quest’anno è il turno di Milano Bergamo con un focus iniziale dei collegamenti sulla Sardegna per le vacanze estive. Con l’aggiunta di Milano Bergamo, easyJet arriverà a servire 18 aeroporti italiani portando a 65 le rotte nazionali e internazionali con cui collegherà la regione.

Dopo tre anni, inoltre, easyJet torna a collegare Palermo e Amsterdam con due voli settimanali, operati il venerdì e il lunedì. A partire dal 28 giugno, i voli decolleranno da Amsterdam alle 12.00 il venerdì e alle 11.15 il lunedì per atterrare in Sicilia, da dove ripartiranno alle 15.40 il venerdì e alle 15.15 il lunedì, fino al 29 ottobre. Con la reintroduzione di questa rotta, salgono a 8 le destinazioni nazionali e internazionali raggiungibili dall’aeroporto Falcone e Borsellino di Palermo durante l’estate.

Grazie alla policy Flex, easyJet garantisce ai propri clienti di poter cambiare gratuitamente la propria prenotazione entro 14 giorni prima della partenza (al netto di eventuali differenze tariffarie), nel caso in cui fosse necessario modificare i propri programmi di viaggio.

La compagnia ha di recente introdotto anche una nuova tariffa, Standard Plus, che include i benefit richiesti dai propri clienti più esigenti, quali il posto a sedere “premium”, i servizi di speedy boarding, l’imbarco dedicato per i bagagli da stiva e la garanzia di poter portare in cabina due bagagli: uno di piccole dimensioni (45 x 36 x 20 cm) da riporre sotto al sedile e uno di maggiori dimensioni (56 x 45 x 25 cm) da riporre nelle cappelliere.

La compagnia aveva annunciato in precedenza nuovi collegamenti tra Malpensa e Chania (Creta), Sharm el Sheikh (Egitto) e Lefkada/Preveza (Grecia), oltre a quelli tra Cagliari e Londra Gatwick etra Ginevra e Lamezia Terme.

«Siamo entusiasti di annunciare questa nuova rotta e di avviare una collaborazione con l’aeroporto di Milano Bergamo – commenta Lorenzo Lagorio, country manager easyJet Italia – L’emergenza sanitaria e le diverse restrizioni hanno messo a dura prova tutto il comparto, ma crediamo sia fondamentale continuare ad ampliare la nostra offerta e intercettare la domanda di viaggio dei nostri clienti. Questa nuova rotta rappresenta anche l’occasione per iniziare una collaborazione con l’aeroporto di Bergamo che ci auguriamo sarà proficua e generi ulteriori opportunità di sviluppo in futuro, nonché di ampliare il portafoglio di rotte con cui colleghiamo Olbia a sempre più destinazioni in Italia e in Europa. I segnali per la prossima estate sono positivi e ci auguriamo di cuore che i continui progressi nei programmi di vaccinazione, in aggiunta alle misure di sicurezza aggiuntive che abbiamo introdotto e a quelle implementate dagli aeroporti, possano incoraggiare gli italiani a prenotare le proprie vacanze con fiducia».