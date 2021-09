easyJet rifiuta la proposta di acquisizione da Wizz Air













La britannica easyJet ha rifiutato una proposta di acquisto da parte della rivale ungherese Wizz Air, e si prepara a raccogliere oltre un miliardo di dollari dagli azionisti per finanziarie il piano di recupero post Covid ed espandere le operazioni di mercato.

Uno degli obiettivi della compagnia aerea a basso costo, guidata da Johan Lundgren, è quello di sottrarre quote di mercato a vettori legacy come British Airways o Air France-Klm sul corto raggio.

CLICCA QUI E LEGGI “EASYJET VOLERÀ SULLA MANCHESTER-AQABA DAL 6 DICEMBRE

«L’aumento di capitale ci consente di accelerare il piano di ripresa nel dopo pandemia e di crescere cogliendo le opportunità di investimento strategiche», ha dichiarato il ceo Lundgren, che secondo quanto riportato da Il Sole 24 Ore, nel corso di una call con la stampa, non ha voluto confermare il nome dell’offerente, ma si è limitato a dire che il board «non ha esitato a rifiutare l’offerta in quanto non creava valore per gli azionisti».

easyJet ha annunciato anche di essersi assicurata un nuova linea di credito rotativa garantita senior di quattro anni da 400 milioni di dollari.