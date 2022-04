easyJet potenzia Napoli con 37 rotte in oltre 10 Paesi













easyJet continua a investire su Napoli con ben 37 destinazioni raggiungibili in più di 10 Paesi (6 nazionali e 31 internazionali).

Tra queste mete rientrano sei nuove rotte recentemente inaugurate per la stagione estiva 2022: Lampedusa e l’isola greca di Skiathos, rispettivamente collegate una volta e tre volte a settimana a partire dalla fine di giugno.

Kos, Santorini e Cefalonia saranno collegate allo scalo partenopeo con due frequenze settimanali. E, infine, Parigi Charles de Gaulle sarà raggiungibile da Napoli con due voli a settimana a partire da maggio.

Inoltre, il network domestico include numerose destinazioni già raggiungibili dall’aeroporto internazionale di Napoli come Milano Malpensa, Catania, Palermo, Cagliari e Olbia. Accanto a queste Londra, Parigi, Berlino, Amsterdam, Barcellona e Manchester che risultano tra le destinazioni europee più gettonate insieme alle egiziane Sharm el-Sheikh e Hurghada.

Per Lorenzo Lagorio, country manager easyJet Italia: «Napoli ha sempre giocato un ruolo chiave nella strategia del vettore. Nel 2000 l’avventura partenopea di easyJet è iniziata con l’obiettivo di portare sempre più turisti nella regione, ma l’apertura della base nel 2014 ci ha permesso di perfezionare la nostra offerta, adattandola alle esigenze dei nostri clienti campani. Negli anni abbiamo costruito un prodotto che ci ha consentito di diventare la compagnia preferita dei napoletani che viaggiano, per piacere o per lavoro, ed è per questo che continuiamo a investire con convinzione nelle nostre operazioni».

Dal canto suo Roberto Barbieri, amministratore delegato Gesac, ha commentato: «La storia di easyJet a Napoli è una storia di successo, visione strategica e resilienza. Dal 1998 in poi, la compagnia ha costantemente investito, incrementando il numero delle destinazioni e aerei basati e allargando i mercati di provenienza e destinazione».