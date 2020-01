easyJet potenzia l’hub di Malpensa con gli A321neo

Malpensa sempre più centrale nelle strategie di investimento e crescita di easyJet Europe. Lo conferma l’arrivo nell’hub milanese dei primi quattro A321neo entrati in flotta al di fuori del Regno Unito, che entro l’estate porteranno a 22 gli aerei basati nello scalo milanese per un’offerta complessiva di circa 6 milioni di posti solo nel periodo estivo. Con una capacità di 235 posti e un’autonomia massima di 7.400 chilometri, gli aeromobili di nuova generazione che andranno gradualmente a sostituire gli A320 saranno utilizzati sulle rotte domestiche più trafficate come Napoli, Catania e Bari, ma anche su destinazioni europee, tra cui Amsterdam e Parigi, ed extra-europee come Marrakech e Tel Aviv.

Oltre ai vantaggi operativi, l’arrivo a Malpensa dell’A321neo segna soprattutto una svolta sul fronte della responsabilità della compagnia nei confronti dell’ambiente, come ha sottolineato alla presentazione del primo aeromobile Lorenzo Lagorio, country manager easyJet Italia: «Questi aeromobili di nuova generazione producono il 15% in meno di emissioni di CO2 per passeggero e riducono l’impatto acustico di oltre il 50 rispetto ai velivoli della classe precedente. Ci consentiranno pertanto di ridurre l’impatto ambientale a beneficio delle comunità che risiedono nell’area circostante allo scalo, confermando il nostro impegno verso un’aviazione sempre meno inquinante».

Un percorso che easyJet ha abbracciato da tempo, arrivando negli ultimi venti anni a ridurre le emissioni di carbonio di circa il 34%, puntando a raggiungere l’obiettivo di una riduzione del 38% entro il 2022. Inoltre, a novembre è diventata la prima grande compagnia aerea a compensare per conto dei passeggeri le emissioni di CO2 prodotte da tutti i propri voli con un investimento di 27 milioni di euro.

Un impegno, quello della riduzione dell’impatto ambientale, condiviso e valutato in modo positivo anche da Sea, come affermato dall’amministratore delegato e direttore generale Armando Brunini: «Come gestore abbiamo un ruolo chiave nel promuovere e incoraggiare i percorsi virtuosi dei nostri partner. Per questo per il 2021 proporremo tariffe differenziate che premiano vettori che, come EasyJet, si impegnano a ridurre emissioni e rumore».

Per la prossima stagione estiva, oltre a riprendere il volo su Sharm el Sheikh, è stata annunciata anche l’apertura di nuove rotte da Malpensa su Tivat in Montenegro e Preveza in Grecia.