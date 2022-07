easyJet ordina 56 aeromobili Airbus A320neo













Nuovo ordine in casa easyJet per 56 aeromobili Airbus A320neo, che rientra nell’ambito del rinnovo della flotta del vettore e dei miglioramenti in termini di costi e sostenibilità della propria attività.

L’accordo prevede un upsizing di 18 A320neo al più grande A321neo. «Riteniamo che questo ordine favorirà ritorni positivi per l’azienda e il raggiungimento dei nostri obiettivi strategici – ha dichiarato Kenton Jarvis, cfo di easyJet – I nuovi aeromobili sono in linea con la strategia di sostenibilità di easyJet: l’adozione di aeromobili di nuova tecnologia più efficienti è una componente fondamentale del percorso di easyJet verso zero emissioni nette. Inoltre, i nuovi aeromobili sono significativamente più silenziosi, con un’impronta acustica dimezzata rispetto agli aeromobili più vecchi che stanno sostituendo».

«easyJet ha democratizzato il volo per milioni di viaggiatori e siamo lieti che quest’ultimo accordo per 56 aeromobili della Famiglia A320neo non solo ne garantisca la crescita futura con la ripresa del traffico, ma getti anche le basi per il suo percorso di sostenibilità», ha commentato Christian Scherer, chief commercial officer e head of Airbus International.

easyJet opera attualmente una flotta di oltre 300 aeromobili della famiglia A320, tra cui A319, A320ceo, A320neo e A321neo.