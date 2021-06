easyJet lancia il Travel Hub:

guida ai viaggi in era Covid













Alla vigilia dell’entrata in vigore del green pass Ue, mentre in Europa vige ancora una certa confusione con regole diverse da Paese a Paese, easyJet decide di offrire al mercato una bussola dei viaggi aggiornata in tempo reale. Si tratta del Covid-19 Travel Hub, piattaforma di istruzioni per l’uso del turismo in pandemia.

Lo strumento, già online su easyjet.com/it/covid-19-travel-hub, offre una mappa virtuale con le più recenti linee guida per muoversi tra i 35 Paesi della rete europea della compagnia, filtrando i risultati in base al livello di apertura ai viaggi.

Sviluppata da Smartvel, la piattaforma mette a disposizione degli utenti informazioni complete su: restrizioni d’ingresso; eventuali misure di quarantena; test Covid-19 e laboratori di analisi (anche in convenzione con sconti per i passeggeri easyJet); informazioni specifiche per i passeggeri vaccinati; moduli e documenti richiesti; voli in coincidenza.

«Siamo molto contenti di assistere alla riapertura dei viaggi in gran parte dell’Europa. Vogliamo aiutare i nostri clienti a orientarsi tra i vari requisiti e restrizioni di viaggio, in modo che possano sentirsi sicuri a intraprendere un viaggio quest’estate», commenta Lorenzo Lagorio, country manager di easyJet Italia.

Se da un lato aveva chiuso le prenotazione tramite sito e app alle agenzie di viaggi, scatenando la loro ira, dall’altro lato easyJet era già andata incontro al mercato con nuove tariffe flessibili.

“Nell’ambito della Garanzia Flex – ricorda la compagnia – tutti i passeggeri potranno cambiare i loro voli quest’estate senza alcuna penale per il cambio, in qualsiasi momento fino a due ore prima della partenza, oppure richiedere un voucher che fornisce ancora più flessibilità dell’ultimo minuto”.

Nel frattempo, sul fronte azionario, la riapertura ai viaggi in Europa ha avuto come effetto immediato un recupero del titolo della low cost britannica. Sstando a quanto riportato da Teleborsa, easyJet ha scambiato in rialzo del 2,75%, nonostante il quadro di medio periodo abbia ribadito l’andamento negativo della curva.