easyJet, il cambio volo free vale fino a due ora prima del decollo

All’interno del piano “Garanzia Flex”, easyJet annuncia nuove policy più elastiche per offrire ai clienti maggiore serenità nel prenotare un viaggio quest’estate.

I passeggeri potranno cambiare i voli quest’estate senza penale per il cambio, fino a due ore prima della partenza. Non ci sono restrizioni sulle date o sulla destinazione. Potranno spostare la propria prenotazione su un qualunque volo in vendita fino alla fine di settembre 2022, verso qualsiasi destinazione del network easyJet, che collega 35 paesi in Europa, Nord Africa e Medio Oriente. Solo se la tariffa del nuovo volo è più alta, sarà necessario pagare la differenza.

La compagnia aerea ha continuato a garantire una politica di rimborso a coloro i cui programmi di viaggio hanno subito l’impatto dei lockdown locali e dei divieti di viaggio in tutta Europa: i passeggeri hanno potuto ricevere un rimborso anche se i loro voli non sono stati cancellati. I passeggeri i cui voli vengono cancellati possono anche richiedere un voucher o spostare gratuitamente i voli a una data successiva.

Nel caso siano previsti lockdown o quarantene obbligatorie in hotel, i passeggeri potranno spostare gratuitamente il proprio volo a una data successiva o richiedere un voucher fino a due ore prima della partenza; questo anche se i loro voli sono ancora operativi. Possono inoltre richiedere un rimborso solo nel caso di un lockdown o di un divieto di viaggio ancora in atto. Mentre, nel caso siano imposte restrizioni obbligatorie di quarantena in hotel, se le restrizioni rimangono in vigore, i passeggeri possono richiedere un rimborso entro quattro settimane dalla partenza.

I clienti possono richiedere un cambio di data gratuito, un voucher o un rimborso. Si applica ai voli fino al 30 settembre 2021 compreso.

«Sappiamo che le persone vogliono viaggiare per ricongiungersi con i propri amici e familiari, o organizzare una vacanza attesa da tempo e la flessibilità continua a essere un aspetto cruciale – ha spiegato Lorenzo Lagorio, country manager easyJet Italia – Pertanto, abbiamo esteso la portata della nostra Garanzia Flex, così da consentire ai clienti di prenotare con serenità i voli per questa estate. Offrire la migliore flessibilità di sempre permetterà a un maggior numero di nostri clienti di organizzare i propri viaggi senza doversi preoccupare di incorrere in spese aggiuntive per il cambio. La salute e la sicurezza dei passeggeri rimangono la nostra priorità assoluta e crediamo che grazie all’utilizzo dei tamponi e con il progresso dei programmi di vaccinazione sarà possibile viaggiare in sicurezza e senza restrizioni tra la maggior parte dei paesi europei quest’estate».

easyJet continua a implementare una serie di misure di sicurezza a bordo in linea con le indicazioni delle autorità competenti. Ciò include una disinfezione giornaliera della cabina efficace nella protezione dal coronavirus per almeno 24 ore e l’obbligo di indossare mascherine per passeggeri ed equipaggio. Tutti gli aerei easyJet sono già dotati di filtri Hepa, simili a quelli usati negli ospedali, che filtrano il 99,97% dei contaminanti trasportati dall’aria in cabina, compresi virus e batteri.