easyJet Holidays sceglie l’ex Kuoni Bennetts come head of distribution

Dal Gruppo Kuoni a easyJet Holidays. Stiamo parlando di Brad Bennetts, che nel t.o. con sede in Svizzera ricopriva il ruolo di senior sales operation manager e ora è stato scelto dalla piattaforma di tour operating della compagnia aerea britannica come head of distribution.

Bennetts, si legge su travelmole.com, sostituisce Si Morris-Green, in azienda dallo scorso dicembre. Questo quanto dichiarato da un portavoce di easyJet Holidays: «Siamo lieti di confermare che Brad Bennetts si unirà a noi come nostro nuovo capo della distribuzione, riportando al direttore operativo Paul Ablin, con la responsabilità delle relazioni con i partner chiave (tra cui le agenzie di viaggi, ndr) e il commercio».