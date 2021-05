easyJet debutta a Bergamo e lancia la sfida a Ryanair













La compagnia aerea inglese easyJet fa il suo esordio dall’aeroporto di Milano Bergamo e prepara il network europeo anche da Orio al Serio, sfidando l’eterna rivale Ryanair in quella che è la sua più grande base italiana. Venerdì scorso, infatti, è decollato il primo volo EJU 3367 di easyJet proveniente da Olbia che è atterrato a Milano Bergamo alle ore 10.25, accolto con il tipico “battesimo dell’acqua”.

La rotta per la Costa Smeralda – che sarà operata fino al 23 ottobre e sarà raddoppiata dal 19 luglio al 5 settembre – è il primo collegamento della low cost inglese dallo scalo bergamasco. Per la winter, però, l’obiettivo è di lanciare nuovi voli internazionali verso Parigi Charles de Gaulle, Amsterdam Schiphol e Londra Gatwick.

Dopo aver iniziato nel 1998 le operazioni a Milano Malpensa, dove ha successivamente aperto una base nel 2006 con 21 aeromobili Airbus A319, A320 e A321neo, la compagnia inglese sbarca ora nella base principale italiana di Ryanair. easyJet opera anche da Milano Linate dal 2009. Con l’aggiunta di Milano Bergamo, easyJet servirà quest’estate 18 aeroporti italiani portando a 66 le rotte nazionali e internazionali con cui collegherà la Lombardia.

«È molto emozionante vedere un aereo di easyJet all’aeroporto di Milano Bergamo – ha commentato Lorenzo Lagorio, country manager di easyJet Italia – Siamo particolarmente contenti di offrire ai nostri clienti ancora più scelta per la prossima estate, insieme a una delle politiche di prenotazioni più flessibili di sempre. Per noi questo volo marca l’inizio di quella che sicuramente sarà una fruttuosa collaborazione con l’aeroporto di Milano Bergamo, dove prevediamo di incrementare la nostra presenza con nuovi collegamenti internazionali».

Per Giacomo Cattaneo, direttore commerciale aviation di Sacbo, «la rotta è tra le più richieste e siamo certi che contribuirà all’ottimo andamento dei voli nazionali per questa stagione estiva. Il collegamento con Olbia di easyJet, che arricchisce l’offerta verso tale destinazione e la Sardegna, otterrà un sicuro apprezzamento per chi sceglie di volare dal nostro aeroporto, la cui facile accessibilità, soprattutto ai residenti nella fascia da Milano alla Lombardia centro-orientale, si combina con l’offerta di collegamenti in continua espansione sul network internazionale».