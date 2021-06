easyjet collegherà Venezia a Santorini dal 31 luglio













Nuovo scatto in avanti dell’offerta easyJet per l’estate 2021. Dal 31 luglio tornerà operativo il collegamento tra l’aeroporto Marco Polo di Venezia e lo scalo di Santorini (Fira), con tre partenze settimanali ogni martedì, mercoledì e sabato.

Arrivano così a 12 le destinazioni nazionali e internazionali raggiungibili dal Marco Polo con voli easyJet, portando complessivamente a 15 i collegamenti tra Italia e Grecia messi a disposizione dalla compagnia britannica.

«La Grecia, e in particolare l’isola di Santorini, sono storicamente tra le mete più ambite dagli italiani per le proprie vacanze – commenta Lorenzo Lagorio, country manager di easyJet Italia – Con il miglioramento della situazione epidemica sta gradualmente crescendo anche la domanda di viaggio e la compagnia sta ripristinando e aumentando i collegamenti per le più richieste destinazioni turistiche».