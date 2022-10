easyJet apre le vendite per l’estate 2023

easyJet apre le vendite dei voli per la stagione estiva 2023. Un’offerta ampia per la primavera/estate, per raggiungere circa 70 destinazioni grazie ai collegamenti diretti in 18 diversi Paesi tra Europa, Nord Africa e Medio Oriente.

Sono circa 32mila i voli disponibili per volare tra il 9 maggio e il 30 settembre 2023 dall’Italia verso le destinazioni del network della compagnia. Tornano disponibili per le prenotazioni le spiagge del Mediterraneo, come quelle delle isole greche, raggiungibili dalle tre basi italiane di easyJet – Milano Malpensa, Napoli e Venezia. Ma anche la costa croata con le città di Dubrovnik e Spalato disponibili da Milano e da Napoli, così come le spiagge italiane della Puglia, della Campania, della Sicilia e della Sardegna.

Per chi non intende aspettare l’estate per partire, dal 4 dicembre decolla da Milano Malpensa il primo volo easyJet tra il capoluogo lombardo e l’isola portoghese di Madeira, meta per chi insegue il sole di inverno e per gli amanti del trekking e dei campi da golf.

Inoltre, sempre per l’inverno, è disponibile il volo per Rovaniemi, capitale della Lapponia, a nord della Finlandia – “la città di Babbo Natale” – per gli interi mesi di dicembre e gennaio.