easyJet apre le vendite per la primavera 2021

È già in vendita la programmazione dei voli per la primavera 2021 di easyJet. L’anticipazione dell’apertura della vendita dei voli, normalmente prevista per settembre, permetterà ai clienti di poter prenotare tutto lo schedule del vettore, compreso quello delle due settimane di Pasqua.

I clienti che quest’anno hanno dovuto modificare i propri piani di viaggio previsti per Pasqua a causa della pandemia, possono quindi già pianificare i nuovi spostamenti per il prossimo anno, con la rassicurazione che non verrà applicata alcuna commissione di cambio

Tra il 28 marzo e il 18 aprile 2021, in particolare easyJet ha programmato oltre 47 mila voli, con un’offerta complessiva di oltre 3 milioni di posti per organizzare le prossime vacanze di Pasqua. Oltre alle settimane pasquali, easyJet sta attualmente rivedendo il calendario per valutare per quali altri periodi di interesse potrebbe essere in grado di mettere in vendita i voli prossimamente per continuare ad offrire ai clienti ancora più scelta e flessibilità.

Inoltre, il bagaglio da stiva e il trasporto di attrezzature sportive sono attualmente in vendita a solo 1 euro. Questo include valigie, biciclette, sci, tavole da surf, mazze da golf, tende e zaini: è sufficiente effettuare la prenotazione entro la mezzanotte di martedì 28 aprile per approfittarne.

«Consapevoli del fatto che quest’anno molte persone hanno dovuto rinunciare alle vacanze di Pasqua, abbiamo deciso di anticipare la messa in vendita dei biglietti per la prossima primavera», ha commentato Robert Carey, chief commercial e planning officer di easyJet.