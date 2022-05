easyJet apre le vendite 2023 su Milano, Napoli e Venezia













easyJet guarda già avanti a quello che dovrebbe essere l’anno della grande ripresa – il 2023 – e annuncia l’apertura delle vendite per la primavera del prossimo anno con un network che al momento conta voli in partenza verso 124 destinazioni.

La low cost inglese, infatti, ha messo in vendita i biglietti di oltre 100.000 voli operati tra il 1° marzo e l’8 maggio 2023; di questi oltre 11.000 voli sono in partenza da o per l’Italia su tutte e tre le basi Milano Malpensa, Napoli e Venezia.

Alcune delle rotte in vendita sono: da Malpensa per Praga, Sharm el Sheikh e Olbia; da Napoli per Barcellona, Palma di Maiorca e Malta, da Venezia per Olbia, Ibiza e Amsterdam.

Per la prossima primavera, inoltre,easyJet ha rilanciato anche la vendita di pacchetti già disponibili grazi al progetto easyJet holidays (che includono i trasferimenti, un bagaglio da 23 kg a persona e la garanzia Protection Promise).

Lorenzo Lagorio, country manager easyJet Italia, ha commentato: «Siamo davvero felici di mettere in vendita la nostra programmazione per la primavera 2023, facendo in modo che i nostri clienti possano prenotare i loro viaggi in anticipo approfittando delle tariffe basse sui voli per le vacanze primaverili o per la prossima Pasqua. Continuiamo a fare del nostro meglio affinché i nostri clienti possano accedere a tariffe basse. La nostra priorità è quella di trasportare i nostri clienti verso le loro tanto attese vacanze e quest’estate easyJet non vede l’ora di farlo, riavvicinandosi ai livelli di volo del 2019. Continuiamo a far volare ogni giorno fino a un quarto di milione di clienti sul nostro network e il semestre che comincia a maggio sarà il più trafficato dai periodi pre-pandemici, con oltre due milioni di clienti che voleranno con noi in tutta Europa. E noi non vediamo l’ora di accogliere ancora più clienti a bordo dei nostri aerei».