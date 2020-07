easyJet apre le vendite 2021 e amplia il network italiano

Dal 1° agosto aumentano ancora i voli operati da easyJet dall’Italia verso le destinazioni europee più popolari. L’annuncio arriva dalla compagnia low cost inglese che ha anche già messo in vendita attraverso i tradizionali canali tutti i voli per l’estate 2021.

Tra le nuove mete inserite nel network, ci sono le località balneari italiane, le isole greche e le spiagge spagnole, che potranno essere raggiunte dalle basi di Milano Malpensa, Venezia e Napoli.

«Siamo davvero lieti di poter riprendere i voli verso un numero ancora maggiore di destinazioni per tutto il mese di agosto, per portare anche quest’anno i nostri clienti dove desiderano trascorrere le più che mai necessarie vacanze estive», ha detto Lorenzo Lagorio, country manager di easyJet Italia, che ha aggiunto: «Stiamo anche mettendo in vendita in anticipo i voli per l’estate dell’anno prossimo, in modo che i nostri clienti possano prenotare in anticipo approfittando delle tariffe più convenienti verso centinaia di destinazioni del nostro network, oppure, se vogliono riprogrammare le vacanze del 2020, possano scegliere tra più opzioni».