easyJet abbatte le emissioni con Gkn Aerospace













easyJet ha annunciato una partnership con Gkn Aerospace, fornitore aerospaziale multitecnologico, con lo scopo di contribuire alla riduzione delle emissioni di anidride carbonica nel settore dell’aviazione attraverso l’utilizzo di tecnologie a zero emissioni di CO2.

Con questa partnership il vettore britannico offrirà il proprio supporto nello sviluppo delle tecnologie Gkn Aerospace di Hydrogen Combustion (H2Jet) e di Hydrogen Fuel Cell (H2Gear), oltre a esplorare le diverse opzioni di volo dimostrativo. In aggiunta, easyJet darà il proprio contributo sui requisiti operativi e sul fronte degli aspetti economici.

H2Jet è un programma di collaborazione svedese della durata di due anni che ha lo scopo di incentivare lo sviluppo di sottosistemi chiave per la propulsione a idrogeno di aerei civili a medio raggio basata su un meccanismo di turbine a gas.

H2Gear è un programma di collaborazione rivoluzionario che mira a sviluppare un sistema di propulsione a idrogeno liquido per aerei sub-regionali che potrebbe essere poi esteso, in futuro, ad aerei di più grandi dimensioni. L’idrogeno liquido viene trasformato in elettricità all’interno di un sistema di celle a combustibile, permettendo di alimentare in modo efficiente l’aereo, eliminando le emissioni di anidride carbonica e creando una nuova generazione di viaggi meno inquinanti.

David Morgan, director of flight operations di easyJet, ha commentato: «La compagnia è impegnata attivamente per raggiungere al più presto un futuro in cui si possa volare a zero emissioni. Siamo consapevoli che la tecnologia sia un elemento chiave per raggiungere i nostri obiettivi di decarbonizzazione e che la propulsione a idrogeno rappresenti ad oggi la principale soluzione per compagnie aeree a corto raggio come easyJet. Crediamo che le partnership tra i diversi settori siano necessarie per poter sviluppare queste promettenti nuove tecnologie e, per questa ragione, non vediamo l’ora di collaborare con Gkn».