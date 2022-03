Easy Market sostiene le adv: commissione dell’1% sui voli













Easy Market investe sulle agenzie di viaggi con una importante novità: ora anche sui biglietti aerei verrà riconosciuta una commissione dell’1% sull’intero importo, tasse comprese. Una iniziativa che testimonia la volontà di sostenere il trade, studiando e predisponendo strumenti capaci di tutelare e supportare realmente l’attività delle adv.

Da oggi, quindi le agenzie che prenotano i voli (linea, ndc o low cost), come qualsiasi altro servizio sulla piattaforma Revolution, si vedranno riconosciuta una commissione dell’1% da Easy Market, ottenibile in modo molto semplice.

È sufficiente effettuare una ricarica del proprio “salvadanaio elettronico” con my bank (per la quale non è previsto alcun importo minimo) o bonifico bancario (con un minimo di 2.000 euro), per ricevere contestualmente (in caso di my bank o bonifico istantaneo) l’1% direttamente sul proprio salvadanaio.

«Il ritorno della commissione dell’1% sulla biglietteria aerea è stato accolto con notevole entusiasmo da tantissime agenzie, incredule di vederlo riconosciuto anche sulle tasse e sui voli low cost», ha dichiarato Dario Ricchiari, direttore commerciale di Easy Market.

Questa ed altre notizie saranno le protagoniste della presenza di Easy Market in fiera a Napoli con un suo stand, dove verranno illustrati gli appuntamenti formativi, fam trip ed eventi che si svolgeranno nei prossimi mesi.