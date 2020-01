Easy Market ottiene le tariffe Ndc di Lufthansa

Easy Market ha concluso un accordo con Lufthansa Group che permette alle agenzie di viaggi italiane di avere accesso – attraverso la piattaforma Revolution – alle tariffe Ndc delle compagnie aeree del Gruppo tedesco (Austrian Airlines, Brussels Airlines, Lufthansa e Swiss).

L’implementazione metterà a disposizione delle agenzie l’intera offerta in termini di voli e tariffe di Lufthansa Group, consentendo l’acquisto a condizioni più vantaggiose rispetto ai tradizionali canali di distribuzione. Tra i vantaggi Easy Market segnala: l’accesso ad ulteriori classi di prenotazione, non più disponibili da tradizionale Gds, tariffe sempre più competitive con la possibilità di acquistare le tariffe light point to point, da gennaio non più fruibili da Gds, la riduzione dei prezzi grazie all’assenza delle Gds fee.

«Siamo felici di annunciare l’accordo con uno dei principali vettori e realtà operanti nel panorama mondiale del trasporto aereo, quale Lufthansa Group. Per Easy Market rappresenta una prestigiosa partnership, che consentirà alle Agenzie di viaggio di accedere ad un’offerta sempre più ampia e competitiva. Una dimostrazione della continua ricerca, da parte dell’Azienda, di nuove e ambiziose soluzioni in grado di soddisfare con successo le necessità quotidiane degli Agenti di viaggio, e rendere Revolution la loro prima scelta», commenta Gianni Zammarchi, amministratore delegato di Easy Market.

«È per noi una grande soddisfazione annunciare l’ingresso di un nuovo partner all’interno del nostro programma Ndc Partner Program – ha affermato Steffen Weinstok, senior director sales Italy & Malta – Grande competenza, affidabilità e lungimiranza nelle proprie scelte: le principali qualità che i viaggiatori riconoscono in Lufthansa Group sono le stesse che noi ricerchiamo nei nostri partner. Easy Market non solo rispecchia in pieno queste caratteristiche, ma dimostra grande dinamicità e volontà di farsi pioniere, nel nuovo panorama della distribuzione del futuro».