Easy Market, ora il markup delle adv è preimpostato

Easy Market investe ancora una volta sulle agenzie di viaggi che tra non molto potranno preimpostare la loro fee o markup nella sezione voli in modo da poter fornire al cliente, anche durante il processo di scelta del collegamento aereo, il prezzo finale comprensivo dei diritti di adv.

Inoltre, andrà live il self change tool, strumento che consentirà all’agenzia di viaggi di gestire in piena autonomia i cambi di itinerario.

«Siamo contenti di incontrare i colleghi agenti per poter mostrare loro il volto umano di un’azienda altamente tecnologica, mossa dalla passione e dall’entusiasmo per il proprio lavoro, proiettata al futuro e focalizzata nell’offrire strumenti di qualità e soluzioni concrete per aumentare la marginalità», commenta Dario Ricchiari, direttore commerciale di Easy Market.