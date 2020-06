Easy Market lancia le polizze antivirus Hotel Sicuro e All Risk

Parola d’ordine ripartenza anche per Easy Market, che grazie alla collaborazione con il partner assicurativo Nobis Filo diretto Assicurazioni, permette ora alle agenzie di viaggi di poter contare sulla speciale polizza gratuita Hotel Sicuro, prevista per tutte le prenotazioni effettuate nella sezione Hotel della piattaforma Revolution.

La polizza, valida in tutto il mondo per i residenti in Italia, prevede una serie di garanzie pensate appositamente per la tutela dei clienti che prenoteranno un soggiorno in albergo per qualsiasi data di check in. Un’assicurazione Hotel Sicuro (compresa) e una All Risk, che garantiranno una copertura completa: dalle spese mediche all’indennità di convalescenza e diaria di ricovero (in caso di infezione da Covid-19), all’annullamento del soggiorno. Alla base delle due, la Filo Diretto Hotel Light e la Filo Diretto Hotel.

Inoltre, sui motori di ricerca Voli sarà possibile selezionare una nuova assicurazione Covid, facilmente identificabile in fase di prenotazione grazie all’apposita icona verde.