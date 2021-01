Easy Market lancia il cash back e la garanzia per il fallimento vettori













Doppia novità in casa Easy Market con due prodotti per le agenzie di viaggi dedicati alla ripartenza del settore. La prima è la “Garanzia contro il fallimento della compagnia aerea”, che consente alle adv di ottenere fino a 2.000 euro di rimborso in caso di bancarotta della compagnia aerea. Un servizio, integrativo ed opzionale (una garanzia, non un’assicurazione specifica la nota della società), pensato appositamente per fornire agli agenti una risposta al rischio della mancata partenza del volo causata dalla situazione di insolvenza del vettore aereo.

La seconda novità è il“Cash back di Easy Market”. Le agenzie acquistando le esclusive garanzie di Revolution hanno, infatti, l’opportunità di ricevere un cash back del 30%. Il servizio al momento è attivo sulla “Garanzia Biglietto Flessibile” e “Garanzia contro il fallimento della compagnia aerea”. Tuttavia, Easy Market sta lavorando ad altri due progetti, ora in fase avanzata di test, e che presto saranno disponibili alle agenzie: Match rate tariffe aeree – cash back del 30% dell’importo “ottimizzato” e Match rate tariffe Hotel cash back del 30% dell’importo “ottimizzato”.

Dopo che lo scorso anno la società aveva lanciato sui motori di ricerca Revolution la polizza assicurazione “copertura Covid-19” per le prenotazioni hotel e la “Garanzia biglietto flessibile” per le prenotazioni aeree, Easy Market prosegue il suo percorso di nuovi prodotti che semplificano il lavoro degli agenti e preparano il terreno per al ripartenza del travel.

«Siamo certi che l’attitudine al cambiamento e il dinamismo che da sempre caratterizzano il dna di Easy Market risulteranno fondamentali nell’intercettare prima possibile la tanto sospirata ripartenza. Continuiamo senza sosta a recepire i bisogni delle adv proponendo nuovi prodotti di qualità da offrire ai loro clienti, che rispondano alle comuni esigenze in termini di flessibilità di prodotto e aumento della marginalità», commenta Dario Ricchiari, direttore commerciale di Easy Market.