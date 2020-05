Earth Viaggi agli Oscar tra i migliori siti web al mondo

Il sito Earth Viaggi è tra i cinque migliori siti al mondo nella categoria viaggi e turismo. A comunicarlo il Webby Award, premio organizzato dalla International Academy of Digital Arts and Sciences di New York e riconosciuto a livello internazionale come l’Oscar del Web, che premia l’eccellenza online nel campo del digital design.

Il processo di selezione, iniziato a febbraio 2020, e seguito da una giuria composta da critici ed esperti della comunicazione e personaggi dello spettacolo, come l’attore e produttore cinematografico Kevin Spacey, ha valutato migliaia di progetti provenienti da tutto il mondo per le categorie siti web, pubblicità interattiva, film e video.

Secondo le nomination pubblicate a fine aprile, il sito di Earth Cultura e Natura è tra i cinque finalisti nella categoria viaggi e turismo ed è candidato a due riconoscimenti: il premio della giuria e il Webby People’s Voice (voto del pubblico).

È possibile votare e condividere il sito Earth Viaggi attraverso il link. Le votazioni si chiuderanno giovedì 7 maggio, mentre la proclamazione dei vincitori avrà luogo il prossimo 19 maggio.

«Vedere un proprio lavoro in concorso in un evento così importante è sempre una grande emozione, ma in questi giorni così difficili, in particolar modo per il settore viaggi, è qualcosa di completamente diverso: una buona notizia prende la forma di un vento di speranza, qualcosa che aiuta l’umore di tutti», afferma Bruno Gaddi, titolare di Earth Cultura e Natura.

Seguendo questa filosofia, il sito di Earth Cultura e Natura, completamente rinnovato nella grafica e nei contenuti solo qualche mese fa, racconta popoli e mondi lontani, produce cultura e coinvolge e diverte l’utente in un’esperienza unica nel suo genere.