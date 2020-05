È ufficiale: Expo Dubai rinviata al 1° ottobre 2021

Dopo un lungo iter decisionale i Paesi membri dell’Esposizione hanno ufficialmente deciso le nuove date di Expo Dubai 2020, rinviata a causa dell’emergenza coronavirus.

L’evento, che doveva avere il via il prossimo ottobre e prometteva grandi numeri sulla spinta dei suoi reseller, è quindi fissato al 1° ottobre 2021, per poi durare fino a marzo 2022. La votazione, che andrà comunque avanti fino al 29 maggio, ha

«Expo Dubai si prospetta a questo punto, dopo l’emergenza sanitaria, come la prima opportunità offerta dal più grande evento mai organizzato sulla scena internazionale, con oltre 190 partecipanti, per il rilancio del sistema Italia, dalle esportazioni al turismo, dalla scienza all’arte e alla cultura», ha dichiarato Paolo Glisenti, commissario generale per la partecipazione del nostro Paese alla manifestazione, che tra l’altro ha messo in circolazione un videomessaggio dei propri partner sottolineando l’importanza della grande sfida che il mondo sta vivendo. Una sfida da vincere.