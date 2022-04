E-Pleasure, il virtual concierge per un soggiorno personalizzato













Si chiama E-Pleasure, ed è un vero e proprio virtual concierge/e-commerce, elaborato da Hotelnerds by Easyconsulting che attraverso l’Intelligenza artificiale consente all’albergatore di dialogare con il cliente, assecondarne i bisogni e rispondere in tempo reale a tutte le sue esigenze durante il soggiorno in albergo.

A completare la suite di servizi, un Crm che in tempo reale consente di personalizzare l’esperienza in albergo e di realizzare pacchetti ad alta flessibilità per una permanenza nella destinazione, organizzata nei minimi dettagli.

«Abbiamo ideato un modello di disintermediazione che utilizza l’intelligenza artificiale che analizza il comportamento dell’ospite in modo assolutamente anonimo, nel pieno rispetto della privacy, in base al quale l’albergatore riesce a capire le esigenze del cliente, consentendogli di formulare l’offerta su misura in tempo reale – spiega Fabrizio Zezza, ceo di Hotelnerds – Abbiamo di fatto allestito una suite di servizi, che va dal sistema per gestire il sito web dell’albergo fino al booking engine, ovvero il sistema di prenotazione, passando anche attraverso una attenta analisi e comparazione delle offerte predisposte dal singolo albergatore rispetto a quelle che appaiono sulle Olta. Questo permette di apporre dei correttivi in tempo reale.

In altre parole, con E-Pleasure e Crm, «abbiamo costruito un marketplace per i servizi di hôtellerie, raggiungibile dall’ospite attraverso un Qr-code o un link che vengono inviati dalla struttura ricettiva all’ospite, che in questo modo può personalizzare il suo soggiorno, richiedendo i servizi che vuole trovare in hotel, dalla colazione in camera ai transfer per l’aeroporto, dal giro in città alla prenotazione di una sala riunioni, pagando direttamente con il proprio mobile oppure saldando il suo conto al reception desk nel momento del check out. Attraverso, invece, il nostro Crm è possibile creare non solo delle offerte su misura legate al soggiorno, ma anche una serie di servizi ancillari aggregati che il cliente può attivare con un semplice clic», chiarisce il ceo.

Di fatto, il nuovo prodotto lanciato da Hotelnerds by Easyconsulting – che attualmente lavora con oltre 500 alberghi in tutta Italia ed è in crescita in termini di acquisizione – offre un pacchetto disintermediato che ad oggi le Olta non sono in grado di offrire, garantendo così da un lato una maggiore marginalità all’albergatore e dall’altro la piena soddisfazione del cliente.