E per l'inverno torna Le Massif Courmayeur













Tutto pronto per la riapertura, il 3 dicembre, di Le Massif Courmayeur, l’hotel 5 stelle di Italian Hospitality Collection in Valle d’Aosta, facente parte del circuito di The Leading Hotels of the World.

Tante le novità principali per la stagione invernale, c’è soprattutto una rinnovata offerta gastronomica. L’hotel vedrà infatti l’apertura del ristorante Lm38 curato dallo chef 1 stella Michelin, Alfredo Russo.

L’ executive chef Carlo Piras, invece, che vanta una lunga esperienza in ristoranti e resort di lusso, supervisionerà la linea gastronomica del Ristorante Chetìf, che offrirà cena à la carte con piatti italiani e mediterranei, e della Steakhouse Cervo Rosso che presenta pregiati tagli di carne italiana e internazionale di prima qualità, abbinati a una selezione di vini di alto livello.

«Siamo entusiasti di riaprire Le Massif Courmayeur con queste nuove importanti novità gastronomiche che arricchiscono l’offerta culinaria dell’hotel e siamo certi che l’apporto dei due nuovi chef darà valore aggiunto al nostro concetto di ospitalità italiana – afferma Marcello Cicalò, group director of operations di Italian Hospitality Collection – Siamo inoltre molto fiduciosi sulla ripresa della domanda per la montagna in inverno per cui, con dati alla mano, attendiamo il tutto esaurito».

La proposta gastronomica della struttura, prevede anche l’apertura il 2 dicembre della Loge du Massif by Raise the Bar, lo chalet di Le Massif sulle piste da sci di Plan Checrouit che, oltre alla vista sulla montagna dalle ampie terrazze panoramiche, offre proposte per pranzo e per tutta la giornata.

E ancora, riparte il servizio di head concierge guidato dal noto adventure racer Telemaco Murgia che coordina l’intero reparto e cura l’Adventure Training e i servizi Outdoor.

Per gli sciatori, a disposizione anche lo ski concierge per l’acquisto dello Ski pass, il noleggio degli sci e per prenotare lezioni individuali e di gruppo di sci, snowboard, free ride, heliski, telemark; ski butler per la consegna e la gestione dell’attrezzatura sulle piste presso la Ski room privata dello chalet a Plan Checrouit, la Loge du Massif, Kids Club e Mini Club che organizzano programmi e attività sulla neve.

Inoltre, lo Sport & Fitness program permetterà di svolgere il proprio workout tra preparazione atletica e sportiva, mental coaching e organizzazione di eventi sportivi.

«Garantire ai nostri ospiti servizi di altissimo livello, sia in ambito gastronomico che di esperienze uniche sul territorio, è la nostra mission – dichiara Fabio Leoni, general manager di Le Massif – Chi arriva a Le Massif Courmayeur desidera una vacanza di eccellenza all’insegna del comfort, della buona cucina, dello svago e dello sport, pertanto col mio team siamo a disposizione per rendere il soggiorno in montagna indimenticabile. Pochi giorni ancora e con grande orgoglio e un pizzico di emozione torneremo ad accogliere i nostri ospiti».