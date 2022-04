È Patrick Andersen il nuovo ceo di Cwt













Cwt ha annunciato le dimissioni di Michelle McKinney Frymire e comunicato la nomina a ceo di Patrick Andersen, attuale chief commercial officer.

Andersen prenderà il posto di McKinney Frymire a partire dal 1° maggio, e siederà anche nel consiglio di amministrazione dell’azienda.

«Dirigere Cwt in una fase così critica della sua evoluzione è stato un grande onore – ha commentato McKinney Frymire – Abbiamo ottenuto notevoli risultati in tempi straordinari, e sono grata al nostro team e ai clienti di tutto il mondo per la fiducia e la collaborazione che hanno dimostrato. Ora, con una solida base finanziaria, Cwt è ben posizionata per velocizzare il suo piano di crescita e sono lieta di passare il testimone a Patrick».

Prima di essere nominato presidente e chief commercial officer Andersen ha ricoperto l’incarico di chief strategy officer. Dall’inizio della sua collaborazione con l’azienda, nel 2008, ha gestito e supervisionato numerose iniziative di rilievo per il settore, come il lancio di myCwt China, l’espansione di RoomIt e lo sviluppo di innovativi accordi di partnership gds tecnologiche a lungo termine.

«Sono lieto e onorato di guidare Cwt nella prossima fase della crescita aziendale – ha dichiarato Patrick Andersen – Con l’aumento della domanda di viaggi siamo ben posizionati per investire nella leadership di settore. È importante sottolineare che proseguirò nell’impegno verso i nostri valori fondamentali e che desidero collaborare con il consiglio di amministrazione e con il team per migliorare la tecnologia aziendale e consolidare ulteriormente i servizi per viaggi ed eventi che proponiamo ai clienti in tutto il mondo».