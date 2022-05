E ora Vueling corteggia l’Asia e apre ai pagamenti UnionPay













Nuovo accordo per Vueling, la prima low cost in Europa a siglare una partnership con UnionPay International, circuito di carte di credito e debito molto diffuso nel mercato asiatico e accettato in quasi 200 Paesi nel mondo.

In virtù dell’accordo i clienti di UnionPay possono ora prenotare voli e fare pagamenti sia sul sito web Vueling che via telefono. Il nuovo metodo di pagamento è disponibile per uso individuale ma anche per le agenzie di viaggi.

La collaborazione con UnionPay consentirà al vettore parte del Gruppo Iag di espandersi in Cina e nel resto del continente asiatico. «Siamo davvero entusiasti di questo accordo e non vediamo l’ora di dare il benvenuto a nuovi clienti cinesi e asiatici in generale. Vista la posizione dominante di UnionPay in Asia non potevamo scegliere partner migliore per espanderci in questo mercato», ha dichiarato Jesús Monzó, distribution strategy and alliances manager di Vueling.