E ora Volotea raggiunge Lourdes da Venezia, Napoli e Palermo













Nuovi operativi di Volotea per Lourdes: si tratta dei collegamenti diretti da Venezia, Napoli e Palermo per l’importante centro religioso, luogo di pellegrinaggi da tutto il mondo.

Da Palermo la compagnia aerea spagnola opera 2 frequenze settimanali, ogni martedì e sabato; sempre dallo scalo siciliano prevista anche la ripartenza dei voli verso l’isola greca di Zante (1 frequenza settimanale).

«La nostra proposta di voli in partenza dallo scalo di Palermo – sottolinea Valeria Rebasti, country manager Volotea per l’Italia e Sud Europa – continua ad ampliarsi e, dopo l’inaugurazione delle nuove rotte per Deauville, Lille e Atene, siamo felici di confermare anche la partenza del primo volo alla volta di Lourdes».

Mentre da Venezia il vettore effettuerà su Lourdes 2 frequenze settimanali, ogni giovedì e domenica: «La nostra proposta presso lo scalo di Venezia continua ad ampliarsi e, dopo l’annuncio dei nuovi collegamenti per Nizza e Lille che hanno preso il via lo scorso 3 luglio, la nuova rotta alla volta di Lourdes offre ai passeggeri veneti l’opportunità di raggiungere comodamente una delle principali mete di pellegrinaggio religioso», aggiunge Rebasti.

Da Napoli, infine, Volotea effettua la nuova tratta per Lourdes con 2 frequenze settimanali, ogni mercoledì e sabato. E per la stagione estiva, dallo scalo partenopeo Volotea riattiva anche i collegamenti con le isole greche di Lefkada e Rodi.