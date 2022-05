E ora Taiwan riduce la quarantena a sette giorni













Si riduce la quarantena per chi arriva in Taiwan. Nonostante il forte allentamento delle restrizioni da parte di altri Paesi asiatici, il governo di Taipei ha deciso di mantenere il periodo di isolamento ma di ridurlo da dieci a sette giorni per tutti coloro che arrivano nel Paese. Un primo segnale di rilassamento.

Anche se i numeri dei casi Covid nel Paese non sono in calo – ne sono stati registrati circa 125mila dall’inizio dell’anno a causa della variante Omicron – il fatto che oltre il 99% dei contagiati manifesti sintomi lievi se non addirittura nulla ha spinto Taiwan a ridurre la durata della quarantena obbligatoria. La nuova regola entra in vigore lunedì 9 maggio, sarà comunque ancora richiesto il risultato negativo di un test Pcr all’arrivo nel Paese e al settimo giorno di quarantena sarà necessario avere l’esito negativo di un test rapido. Inoltre, scende a tre giorni la quarantena per i contatti stretti dei positivi.

Bisognerà invece ancora attendere per ulteriori allentamenti, il governo di Taipei non ha infatti ancora reso nota la tabella di marcia per una completa riapertura dei confini. Attualmente sono i cittadini e quelli residenti all’estero a potersi muovere da e per il Paese più facilmente mentre la gran parte degli altri visitatori necessita ancora di permessi speciali.