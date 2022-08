E ora Suite Travel apre un corner McArthurGlen













Procede il percorso di crescita firmato Suite Travel, la prima rete di agenzie di viaggi in cobranding nata dall’idea delle imprenditrici turistiche Giada Marabotto e Antonella Ruperto, che dopo la partnership siglata con Coin e il debutto a Roma e Napoli ha annunciano l’apertura dei propri corner all’interno degli outlet McArthurGlen, che conta ben con 26 centri in 10 Paesi.

Il primo travel corner McArthurGlen – una vera e propria agenzia con professionista dietro il bancone – aprirà a settembre a Castel Romano Designer Outlet, nei pressi di Pomezia e a poca distanza da Roma. «C’è grande orgoglio per la nuova partnership – hanno dichiarato Marabotto e Ruperto – Questo importante brand internazionale ha riconosciuto il potenziale di Suite Travel e lo ha fortemente voluto al suo interno, chiedendoci proprio la presenza fissa in loco per lavorare fianco a fianco e sviluppare, per loro, il segmento turismo».

«Roma è la piazza principale per iniziare ed è il cuore di Suite Travel – hanno proseguito – Da settembre avremo un bellissimo ufficio che si occuperà di incoming per gli ospiti stranieri che visitano lo store e di outgoing per i locali. Inoltre, ci sarà un ricco calendario di eventi che prevede migliaia di partecipanti, e noi non mancheremo. Vogliamo dire un grazie speciale alla tourism manager Giusy Martucci e al direttore del centro Enrico Biancato per aver fortemente creduto in noi».

Suite Travel, proprio nei mesi scorsi, ha presentato un catalogo tutto dedicato all’Italia per essere sempre più presente nell’incoming, segmento che ora possiede anche un sito tutto suo. In tal senso, inoltre, le due imprenditrici hanno già messo a segno il primo importante risultato per il 2022: Suite Travel è infatti stata scelta dalla prestigiosa Wharton University della Pennsylvania come partner ufficiale per l’organizzazione di un educational in Italia, svoltosi a maggio di quest’anno e contando oltre 100 presenze dagli Stati Uniti.