E ora Regent Hotels debutta sull’isola di Phu Quoc













Il Gruppo InterContinental (Ihg) fa il suo debutto sull’ormai ambitissima isola di Phu Quoc, in Vietnam, con il leggendario brand di lusso Regent.

Costruito in collaborazione con lo studio thailandese Blink Design Group, il Regent Phu Quoc si presenta alla summer 2022 con 176 suite e 126 ville allestite in tipico stile vietnamite. Di grande pregio, tra i vari servizi offerti alla clientela, la main pool, la Spa o anche l’Health Club dove si possono seguire anche programmi wellness personalizzati.

«Siamo entusiasti di introdurre l’ospitalità firmata Regent in una destinazione come il Vietnam e in particolare in un’isola gioiello come Phu Quoc – ha dichiarato il general manager Ihg Juan Losada – Il Regent Phu Quoc sarà sicuramente un resort che definirà al meglio il brand in Vietnam e nel sud-est asiatico, offrendo la giusta esperienza luxury e rilassante.

Il Regent di Phu Quoc si aggiunge a quelli già presenti a Pechino, Berlino, Chongqing, Porto Montenegro, Shanghai, Singaporei e Taipei.