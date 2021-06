E ora Primarete riparte dal sistema multigds Flypoint













Dopo il divorzio da Travelbuy e come già preannunciato la scorsa settimana Primarete prosegue il percorso di rilancio ed investimenti per gli agenti di viaggi e lancia Flypoint.it, una piattaforma multigds di ultima generazione.

Il sistema, sviluppato come un insieme di logaritmi evoluti con molta tecnologia moderna e web design, è basata sulla multicanalità ed è disponibile per le agenzie di viaggi, i consulenti di viaggio e le aziende. “Facile e intuitiva, permette ad agenti e consulenti con poca esperienza di emettere biglietteria aerea in poco tempo”, sottolinea la nota del gruppo guidato da Ivano Zilio. Flypoint si configura come un booking online della biglietteria multigds: include Amadeus, Galileo, Sabre, Spark più i vettori low cost, i treni, le tariffe Ndc, gli hotel e il noleggio auto.

“Un sistema potente e completo e le sue peculiarità sono: la possibilità di comporre ricerche complesse, il prenota tariffe con o senza bagaglio, voli di linea con time limit garantiti, voli low cost e multitratte, le tariffe negoziate con alte remunerazioni, l’alta usabilità utilizzabile da smartphone e tablet, l’inclusione di 650 compagnie aeree, un milione di hotel e due milioni di possibilità di noleggio car”, rimarca la nota.

Dichiara Ivano Zilio, presidente e Patron della piattaforma Flypoint,

«È dal 2007 che la nostra azienda investe sulla tecnologia il nostro obiettivo è di posizionarci nel mercato come network online capace di erogare tecnologia digitale e servizi online – conclude il presidente, Ivano Zilio – Sono convinto che senza un piano digitale non ci sarà sopravvivenza, l’obiettivo di Primarete network è formare tutti i dipendenti ad una nuova era: da internet come veicolo di comunicazione al mondo del digital marketing. Il futuro del turismo è 100% tecnologia, marketing digitale e personalizzazione. Questa è una delle novità del nuovo business plan e a breve seguiranno delle altre».