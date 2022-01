E ora Msc Crociere riparte in Nordeuropa













Non solo “stop”. C’è anche qualche “go” nelle prossime settimane per le crociere. La fase di cosiddetta “nuova normalità” – come scrivevamo a proposito di un 2022 tutto da riscrivere per le navi – porta repentini cambi di programma, cancellazione di itinerari ma anche rapide ripartenze.

È il caso, per esempio, di Msc Magnifica, che programma di tornare a navigare con crociere settimanali in Nordeuropa dall’inizio di febbraio.

Msc Crociere aveva fermato la nave a dicembre nella destinazione a causa della variante Omicron e delle conseguenti restrizioni introdotte da alcuni Paesi toccati dall’itinerario – Regno Unito e Olanda – che avrebbero compromesso l’esperienza a terra degli ospiti della nave.

Inoltre, un’altra nave della compagnia – Orchestra – è già ripartita in Sudafrica, destinazione al momento non raggiungibile per il mercato italiano.

A breve dovrebbero ripartire anche gli itinerari in Brasile, sospesi volontariamente dalla compagnia a seguito della richiesta dell’agenzia per la Sanità brasiliana.

Nel frattempo, continua la stagione invernale di crociere nel Mediterraneo occidentale, con Msc Grandiosa e Msc Fantasia, negli Emirati Arabi con Msc Virtuosa e in Arabia Saudita con Msc Bellissima.

Proseguono anche le crociere ai Caraibi, destinazione dove però al momento non sono stati istituiti i corridoi turistici per gli italiani.