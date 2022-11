E ora Marriott lancia gli Apartments in Nordamerica

C’è il lancio di Apartments by Marriott Bonvoy da parte di Marriott International, come risposta al crescente interesse dei consumatori che vogliono viaggiare con famiglie e amici e che cercano più spazio per i loro soggiorni.

Forte dei suoi 26 anni di esperienza con Marriott Executive Apartments, il suo brand di appartamenti presente in Asia, Europa, Medio Oriente, Africa e America Latina, con l’introduzione di Apartmets by Marriott Bonvoy il Gruppo prevede di incrementare la crescita del portfolio a livello globale e portare il concetto di appartamento servito agli ospiti di Marriott negli Stati Uniti e in Canada.

«Oggi i viaggiatori che organizzano vacanze e lunghi viaggi di lavoro cercano una scelta più ampia di alloggi e l’introduzione di Apartments by Marriott Bonvoy risponde a questa tendenza – ha dichiarato Stephanie Linnartz, presidente di Marriott International – Gli ospiti potranno acquistare una gamma più ampia di opzioni di alloggio all’interno del portfolio Marriott Bonvoy, aumentando la loro fedeltà al Gruppo e alla sua offerta di brand».

Marriott introdurrà Apartments by Marriott Bonvoy nei segmenti upper upscale e luxury. Gli Apartments disporranno di un soggiorno e di una camera da letto separati, di una cucina attrezzata, di una lavatrice e di un’asciugatrice in dotazione, ma si differenzieranno dagli attuali brand di soggiorni prolungati di Marriott per l’assenza di alcuni servizi alberghieri tradizionali, come la ristorazione, gli spazi per riunioni e i negozi.

Apartments by Marriott Bonvoy sarà supportato dal sistema di prenotazione di Marriott e da Marriott Bonvoy, il programma di viaggio della società che conta 173 milioni di iscritti.