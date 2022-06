Nasce il DataLab Network per il travel europeo













Spingere sulla condivisione delle conoscenze e delineare una serie di best practice per potenziare la ripresa e la competitività turistica delle destinazioni. È l’obiettivo del DataLab Network ideato dalla World Tourism Organization (Unwto) e dalla European Travel Commission (Etc) con il supporto di oltre 30 Paesi europei che parteciperanno, dunque, alla prima fase del progetto.

Si tratta di un’unica piattaforma dove condividere best practice e sviluppare elementi di data management e analytics, monitorando le tendenze, le varie concorrenze e il comportamento dei viaggiatori.

«Il DataLab Network rappresenta un’azione innovativa e collaborativa per accrescere la competitività dei Paesi attraverso la market intelligence. Il progetto aiuta le organizzazioni del turismo a essere sempre più preparate in un settore oggi iperdigitalizzato e guidato dai dati», ha dichiarato Zoritsa Urosevic, Unwto executive director.

«Forniremo alle destinazioni una piattaforma per collaborare e costruire una conoscenza collettiva, fondamentale in tempi come questi – ha commentato Eduardo Santander, Etc executive director – Confidiamo in questa iniziativa e crediamo che possa aiutare nella ricostruzione di un settore più resiliente, innovativo e sostenibile».

Il DataLab targato Unwto-Etc segue le stesse coordinate dell’operazione targata Wttc-The Commons Project Fundation, che ha visto la pubblicazione di 12 linee guida (contenute nella nuova versione del report Digital Solutions for Reviving International Travel a cui nel prossimo giornale cartaceo abbiamo dedicato un approfondimento) per consentire l’implementazione dei governi di un “travel portal globale” che agevoli la gestione dei viaggi prima, durante e dopo gli spostamenti in sicurezza e contribuendo a un corretto rilancio del settore sotto il segno di una sempre maggiore resilienza e con l’ausilio di un corretto monitoraggio dei dati.