E ora le ville Marriott arrivano in Australia e Nuova Zelanda













Homes & Villas by Marriott International ha annunciato il debutto in Australia e Nuova Zelanda. Un’espansione, questa, che consente di aggiungere oltre 350 ville e case premium e di lusso nella regione Asia Pacifico, in destinazioni come Sydney, Melbourne, Perth, Brisbane e Orange, ma anche Auckland e Queenstown.

Il brand Homes & Villas del colosso Usa è stato lanciato sul mercato lo scorso maggio 2019: la piattaforma di “soggiorno alternativo” partecipa al programma di viaggio Marriott Bonvoy che consente agli oltre 164 milioni di soci di guadagnare e riscattare punti.

«Le offerte di affitto di case private sono tanto popolari in questo momento storico, con i viaggiatori che cercano modi per riconnettersi con i propri cari e per continuare a mettere insieme lavoro, scuola e tempo libero anche fuori porta», ha dichiarato Jennifer Hsieh, vice president, Homes & Villas by Marriott International.

«Siamo entusiasti di portare Homes & Villas in Australia e Nuova Zelanda, offrendo ai nostri ospiti una selezione curata nel dettaglio delle migliori sistemazioni. Queste ville e case offrono lo spazio e i servizi che ci si aspetta da un’esperienza di lusso e un Gruppo come il nostro», ha concluso Hsieh.