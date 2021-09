E ora l’Australia riapre al turismo internazionale













L’Australia studia il prossimo passo per la preparazione alla riapertura dei confini al turismo internazionale e annuncia la Digital passenger declaration (Dpd).

Tale certificazione, fa sapere il governo Morrison, rimpiazzerà l’attuale incoming passenger card e la Covid-19 Australian Travel Declaration, riportando lo stato di vaccinazione dei passeggeri fino a 72 ore prima dell’imbarco sul volo e con la possibilità di poterlo completare via mobile o al computer.

Karen Andrews, minister for Home Affairs, ha dichiarato: «La Digital passenger declaration supporterà la riapertura in sicurezza dei confini internazionali australiani. Questa misura ci aiuterà ad accogliere i viaggiatori, gli studenti internazionali, i lavoratori, gli amici e i familiari all’estero che, in fase di pandemia, non sono potuti entrare nel Paese».

Il Dpd – realizzato con Accenture – avvierà ora una fase di test prima di essere implementato su larga scala nei principali aeroporti australiani.