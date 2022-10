E ora Kkm apre la Città del Turismo nel metaverso

Si chiama Città del Turismo il nuovo spazio che Kkm Group – provider di tecnologia, prodotti e servizi turistici – ha aperto nel metaverso, per ospitare compagnie di trasporto, agenzie di viaggi e tour operator, resort, parchi divertimento, musei, monumenti, enti del turismo, dmc e tutti gli altri attori dell’industria turistica.

«La riteniamo una vera opportunità per coinvolgere il sistema distributivo – ha dichiarato Andrea Cani, ceo Kkm, durante Ttg Travel Experience – Qui gli agenti possono incontrare nuovi potenziali clienti, si tratta di un vero e proprio marketplace virtuale dove attraverso il proprio avatar si può interagire con manager, responsabili commerciali, addetti alle vendite e alle prenotazioni, oltre a scoprire direttamente, nella dimensione del web3, le caratteristiche dei prodotti e dei servizi disponibili».

Durante i tre giorni di fiera Kkm Group, con l’ausilio di appositi visori, ha dato la possibilità di visitare questa innovativa Città del Turismo. Il progetto è nato in collaborazione con Confapi Turismo Milano, la confederazione italiana della piccola e media industria privata: «In questo momento – ha proseguito Cani – ci sono ancora molte limitazioni legate chiaramente alla scrittura della regolamentazione. In questa fase ci occuperemo di raccogliere le adesioni dei nuovi partner che abiteranno questa città, e a breve termine sarà implementato il collegamento diretto con la piattaforma Travel Compositor che permetterà agli agenti di assemblare e rivendere pacchetti dinamici oltre ad accedere a più di 600 prodotti messi a disposizione da Kkm Group. Tra i progetti in cantiere abbiamo la realizzazione della prima convention delle agenzie di viaggi Enjoynet nel metaverso: si svolgerà nel Pantheon, il grande centro congressi che si trova proprio nel cuore della Città del Turismo».

In una prospettiva di medio-lungo termine, gli adv e i partner del progetto potranno entrare nella Città del Turismo insieme ai loro clienti e accompagnarli, ad esempio, a scoprire una destinazione, a visitare un hotel o a provare le differenti classi disponibili sul volo che stanno prenotando. Partner tecnologico dell’iniziativa è Olimaint, società italiana che opera nel settore informatico dal 1981.

Massimiliano Nicolini, direttore del Dipartimento Ricerca e Sviluppo Olimaint e membro del Metaverse Standard Forum, ha aggiunto: «Partecipiamo a questo progetto innovativo con la nostra tecnologia 100% made in Italy. Oggi non è possibile prevedere le dinamiche evolutive dell’applicazione: ciò che è certo è che la versatilità e la potenzialità della tecnologia vro consentiranno di innovare profondamente non solo l’esperienza del viaggiatore ma anche le modalità di interazione e di confronto tra i diversi attori della filiera».