E ora il Friuli Venezia Giulia debutta su Lonely Planet













Il 2022 sarà, molto probabilmente, l’anno in cui il Friuli Venezia Giulia si attesterà al primo posto in Italia per il recupero della quota di turisti persi durante il periodo della pandemia, facendo tornare così il movimento ai livelli del 2019, che era stato l’anno dei record per la destinazione.

E in questa fase di rilancio, alla Bit di Milano, il Friuli Venezia Giulia – durante un evento condotto dal giornalista Paolo Del Debbio – ha presentato la prima edizione della guida internazionale della regione edita da Lonely Planet, interamente in lingua inglese.

Il presidente della Regione, Massimiliano Fedriga, ha evidenziato che al momento il trend di prenotazione per l’estate 2022 è superiore a quello del 2021, come rilevato da ricerca Demoskopika e confermato dall’osservatorio di PromoturismoFvg a cui si associano i numeri registrati da Data Appeal e H Benchmark. I valori dimostrano un maggior volume di transazioni che permettono di dire che il Friuli Venezia Giulia si sta riassestando verso i numeri del 2019.

Quanto alla preziosa guida targata Lonely Planet, la Regione ha ricordato come questo strumento, nell’ambito di una più vasta campagna di comunicazione, rappresenti un plus con il quale proseguire nel percorso di promozione del territorio a livello internazionale. La volontà di attrarre gli stranieri è legata inoltre a una serie di interlocuzioni che la Regione sta portando avanti con le compagnie aeree per facilitare i collegamenti al fine di rendere più semplice il raggiungimento del territorio.