E ora Gulf Air vola nostop da Roma al Bahrain













Bahrain sempre più vicino all’Italia con i voli di linea Gulf Air avviati dal 1° giugno: due i collegamenti settimanali diretti tra il Bahrain International Airport di Manama e l’Aeroporto Internazionale Leonardo da Vinci di Fiumicino, che rilanciano così una destinazione di punta della regione araba.

In questa occasione, l’acting ceo di Gulf Air, Waleed AlAlawi, ha commentato: «Stiamo espandendo le nostre operazioni in Italia. Ora siamo in grado di collegare senza soluzione di continuità le regioni settentrionali e centro-meridionali dell’Italia con il Medio Oriente. L’espansione in Europa fa parte della nostra strategia e il lancio di Roma offre ai nostri clienti la migliore rete di destinazioni attraverso l’hub più veloce della regione. I passeggeri possono godere di un’eccellente connettività attraverso Roma, beneficiando al contempo degli ottimi servizi e dell’ospitalità della compagnia aerea più vicina alle famiglie».

Dal canto suo Federico Scriboni, head of aviation business development di Aeroporti di Roma, ha aggiunto: «L’avvio di questo volo diretto per Manama rappresenta un’importante novità di sviluppo delle relazioni economiche e culturali tra l’Italia ed il Bahrain, ampliando la nostra offerta di destinazioni collegate direttamente con la penisola arabica. Siamo orgogliosi che Gulf Air abbia scelto Roma nell’ambito del proprio sviluppo di network, puntando sulla potenzialità del mercato romano ovvero sull’eccellenza infrastrutturale e sulla qualità del servizio offerta dal nostro aeroporto che, non a caso infatti, negli ultimi cinque anni è stabilmente al primo posto in Europa per soddisfazione dei passeggeri».

Roma è sempre stata una destinazione popolare tra i turisti per la sua storia e per il suo patrimonio artistico, oltre che come meta di shopping, per non parlare delle migliaia di viaggiatori religiosi che visitano Città del Vaticano. Al tempo stesso i nuovi collegamenti diretti di Gulf Air – rappresentata in Italia da Rephouse – sono una opportunità turistica anche per il Bahrain, come ha sottolineato Davide Allegra, Italy regional director del Dipartimento Turismo del Bahrain: «Il nostro Paese è in piena ascesa turistica, con un piano strategico da qui al 2026 che punta a passare dagli 11 milioni di visitatori del 2019 a oltre 14 milioni di turisti, aumentando anche lo share di visitatori europei, tra cui proprio gli italiani. Una strategia di crescita che può contare su alcuni asset dell’offerta turistica che vanno dai siti Unesco alle spiagge, dallo shopping fino alle attività sportive come il diving, l’automobilismo, l’equitazione».