E ora Google chiude la sezione Flights

Google taglia ancora e, dopo gli hotel, ha comunicato l’ennesima sospensione riguardante l’interfaccia Book on Google, che questa volta stoppa la sezione Flights e lo fa a partire dal 30 settembre 2022 a eccezione degli Usa, dove invece l’attività si fermerà il 31 marzo dell’anno prossimo.

“Nei prossimi mesi – ha scritto Big G in una nota – prevediamo di eliminare gradualmente la funzione Book on Google per i voli. Inizialmente abbiamo offerto questa soluzione per dare agli utenti un modo più semplice di acquisto dei biglietti aerei, aiutando al contempo le compagnie aeree e le Ota partner. Tuttavia, ci siamo resi contro che nel tempo le persone vogliono prenotare sempre più direttamente sui siti web degli operatori e ci sforziamo dunque di soddisfare le loro nuove preferenze”.

Lanciato in Europa nel 2018 (negli Usa nel 2015), Book on Google per i voli ha facilitato le transazioni a favore dei partner i cui siti non erano ottimizzati in versione mobile.