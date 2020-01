E ora Futura Vacanze apre in Grecia ed Egitto

Portogallo, Grecia ed Egitto: Futura Vacanze apre all’estero. Con l’obiettivo di espandere la propria attività oltre i confini nazionali con una crescita progressiva del marchio Futura Club e sulla scia del successo registrato nella scorsa stagione estiva, Futura Vacanze porta in agenzia il suo primo catalogo incentrato sulla programmazione Villaggi medio raggio, valido fino a dicembre 2020.

Le esclusive saranno 5 e prenderanno il nome di Futura Club International, resort 4 o 5 stelle dove, in un’atmosfera e un contesto internazionali, i clienti potranno ritrovare l’italianità grazie al format Futura Club, godendo di servizi quali l’assistenza aeroportuale e residente; lo staff di animazione dedicato; la presenza di Futurlandia e Xclub, con attività e programmi dedicati ai bambini e ai ragazzi, l’attenzione per la cucina tricolore.

New entry Creta, con l’ingresso nella programmazione del Futura Club Marina Beach, molto apprezzato dal mercato italiano e particolarmente indicato per le famiglie con bambini, nonché ottimo punto di partenza per le escursioni e a soli 15 km dall’aeroporto.

Confermata la struttura in Portogallo a Porto Santo, che diventa Futura Club Vila Baleira. Dopo le partenze con charter esclusivo, dedicate a Natale e Capodanno, il club sarà nuovamente operativo dall’aprile 2020, servito dal volo in partenza da Bergamo di Albastar, unico collegamento per la destinazione.

Altra novità è il Futura Club Albatros Cyrene a Sharm el Sheikh, amato dalla clientela per il bel punto mare con vista sull’isola di Tiran, l’ampia spiaggia di sabbia fine e i giardini. Riconfermate le strutture Futura Club Brayka Bay, Marsa Alam, ed Euro Village, a Kos.

A completare la gamma di prodotto, una selezione strategica di complessi in Grecia e in Mar Rosso, con anche una proposta di crociera sul Nilo a bordo della motonave Liberty.

Sul fronte delle iniziative commerciali, presente la campagna di advance booking Primi Premiati, con la nuovissima iniziativa Futura Go200, che garantisce sconti di 200 euro a chi prenota con 60 giorni di anticipo. A chi conferma una vacanza entro il 31 gennaio è riservata anche la promozione Futura Gift, associata a un trolley personalizzato in omaggio. Attive anche le tariffe dinamiche Best, le gratuità per i bambini e le opzioni Zero Penali e Blocca Prezzo.

«Lanciamo questo catalogo interamente dedicato all’offerta medio raggio con molta soddisfazione perché, oltre ad aver ottenuto buoni numeri sul prodotto italiano, abbiamo anche registrato ottimi risultati legati alla programmazione estera. Siamo molto orgogliosi di aprire una nuova destinazione come Creta e di poter vantare il resort di Porto Santo, in Portogallo, tra i nostri club di punta», commenta Belinda Coccia, direzione vendite Futura Vacanze.