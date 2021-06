eDreams integra nei sistemi Travelport+













Accordo strategico tra eDreams Odigeo e Travelport, che permetterà alla Ota di integrare Travelport+, marketplace per il retail guidato da Greg Webb. La partnership – che vede unirsi due pesi massimi del ravel tech – è stata siglata per rafforzare ulteriormente l’offerta per i viaggiatori di tutto il mondo. E consentirà a eDreams di potenziare ulteriormente le proprie capacità di azienda multi-gds.

Complessivamente, i clienti di eDreams effettuano più di 60 milioni di ricerche al giorno, componendo più di 9 miliardi di itinerari differenti generati combinando le opzioni di viaggio di oltre 660 compagnie aeree. Travelport+ consentirà al Gruppo di accedere a contenuti aggiuntivi dei vettori aerei mondiali, nonché ai prodotti ancillari e alle varie classi tariffarie.

«L’aggiunta del principale sistema di distribuzione globale di Travelport nella nostra piattaforma di vendita di voli è un altro esempio di come il Gruppo si sta orientando per rafforzare la propria posizione anche nel post pandemia – ha dichiarato Javier Bellido, air content strategies director di eDreams Odigeo – È essenziale che le aziende si concentrino davvero sul soddisfare le esigenze dei propri clienti per facilitare una rapida ripresa nel settore dei viaggi. Questo accordo testimonia il nostro impegno a mettere la customer experience al primo posto anche nel nostro processo di innovazione».

Rob Brown, gvp e amministratore delegato, global Ota di Travelport, ha aggiunto: «Ciò che abbiamo implementato fino ad oggi è solo l’inizio della visione congiunta che condividiamo con eDreams. Siamo fiduciosi che Travelport+ apporterà un valore reale».